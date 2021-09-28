Три научно проверенных шага, как повысить самооценку

Повышение самооценки может показаться невозможным, если у тебя в течение длительного времени был низкий уровень самоуверенности. Понятное дело, что множество экспертов гарантируют, что существует несколько ключей к успеху. Но для этого нужно приобрести специальные курсы или мотивационную литературу. Мы предлагаем обойтись без этого, сообщает 24 Канал.

Есть очень простые вещи, которые мы можем сделать, чтобы немного поднять самооценку или попытаться быть более уверенным. И хотя рекомендуют обращаться за профессиональной помощью, все можно взять в свои руки.

Как повысить самооценку

Выполняй упражнения

Несколько исследований показывают, что физическая активность может играть важную роль в нашем восприятии себя. Одно из них опубликовано в журнале Neuropsychiatric Disease and Treatment. В нем анализировали группу людей и обнаружили, что физическая активность имеет прямое и косвенное влияние на самооценку.

Первое касается того факта, что простой акт физической активности может повысить самооценку (он также эффективен в борьбе со стрессом и депрессией). Второй – побочный – касается других факторов, например, индекса массы тела.

Носы хороший аромат

Исследование, опубликованное в Международном журнале косметической науки, показало: мужчины, которые носили духи, демонстрировали более высокую самооценку. Это, в свою очередь, влияло на других людей. Удалось выявить влияние духов при анализе группы мужчин, которые использовали ароматы и женщин, какие оценивали их с помощью видео.

Хотя другие считают, что одежда имеет такой же эффект, нет никаких доказательств того, что она улучшает самооценку. Но если определенная одежда заставляет тебя чувствовать себя лучше, то это однозначно работает.

Используй мотивационные фразы

Некоторым это может показаться немного банальным или неэффективным способом достижения этой цели. Но правда в том, что мотивационные фразы показали свою эффективность на людях.

Исследование, опубликованное в Frontiers in Psychology, проведенное на людях с хроническими заболеваниями показало: мотивационные фразы действительно могут влиять на повышение самооценки пациентов, тем самым улучшая их настроение.

Ты можешь самостоятельно написать фразы и развесить их, например, у рабочего места. Все это будет ежедневно бодрить тебя и вдохновлять на новые свершения.

Эти три простые методы, которые, хотя и не могут полностью гарантировать тебе повышение самооценки изо дня в день, они могут помочь тебе стать лучшим. Возьми их на вооружение. Гарантируем, что со временем ты увидишь результаты, которые тебя однозначно порадуют!