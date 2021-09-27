Гораздо хуже "СП-2": Москаль назвал опасный газопровод

Российский газопровод "Турецкий поток" является большей угрозой для экономики Украины, чем "Северный поток-2", сообщает Украина 24.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня Вечером" экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"Если мы берем реверсный газ из Словакии, хотя Словакия не имеет никакой скважины, не производит ни одного кубометра газа, мы покупаем там, то "Турецкий поток", что же мы молчали, намного хуже экономически для нас, чем "Северный поток-2". Через Турцию на Болгарию, из Болгарии на Сербию, из Сербии пошли на Венгрию. Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из "Северного потока-2". Так у кого мы будем покупать?" - сказал Москаль.