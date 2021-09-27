Подсолнечное масло в Украине снова подорожает: причина

В Украине цены на подсолнечное масло снова могут пойти вверх. В первую очередь это связано с погодными условиями, которые сильно влияют на рост цены на подсолнечник, сообщает РБК-Украина.

По словам экспертов, рост цен на подсолнечник спровоцировала погода. В Днепропетровской и Запорожской областях пришлось остановить кампанию по уборке подсолнечника.

А это в свою очередь привело к тому, что подсолнечник оказался в дефиците на внутреннем рынке для закупки переработчиками и трейдинговыми компаниями. И именно этот дефицит способствует тому, что цены начинают снова подниматься.

Ценовые предложения основных производителей масла на конец прошлой недели были озвучены на уровне 18,3 -18,7 тысяч за тонну на условиях FCA и 18,7 -19,5 тысяч за тонну с доставкой на завод. Однако по таким ценам активных продаж не наблюдалось.

"Также рост цен на подсолнечник подогревается медленным, но уверенным ростом цен на растительные масла" , - добавили эксперты.

Подорожание может коснуться и овощей

По данным AgroTimes, на оптовом рынке на юге Украины начали расти цены на овощи. На рост цен влияет неурожай на овощи в соседних странах и меньший урожай в Украине.

Как изменились цены

Лук с 6-7 грн/ кг до 6,5 -7 грн/кг

Картофель с 5-6,5 грн/кг до 6-7 грн/кг

Морковь с 5,5- 6,5 грн/кг до 7,5 грн/кг

Свекла 6 грн/кг

Перец от 5 до 8 грн/кг

Конусовидные перцы 15-18 грн/кг

Кубовидные 20-22 грн/кг

Баклажаны 18-20 грн/кг

Автор: Анна Шиканова