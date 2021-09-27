Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета

Президент Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Национального инвестиционного совета Украины, сообщает Деловая столица.

Соответствующий указ №488/2021 размещен на сайте главы государства.

Так, в состав Национального инвестиционного совета были введены: председатель совета директоров "VEON Limited" (Нидерланды) Геннадий Газин; главный представитель Польской государственной нефтегазовой компании "PGNiG S.A." в Украине Иренеуш Дерек; министр инфраструктуры Александр Кубраков; первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко; президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо; замглавы Офиса президента Юлия Свириденко и вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червинская.

Из состава Национального инвестиционного совета были выведены экс-член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Юлия Ковалив, экс-министр инфраструктуры Владислав Криклий, бывший министр экономики Игорь Петрашко, экс-глава ЕБРР Сума Чакрабарти.