Праздники и памятные даты в октябре 2021 года
Благодаря Дню защитников и защитниц выходными будут 14,15,16 и 17 октября. Рабочий день пятницы, 15 октября, переносится на субботу, 23 октября, сообщает Корреспондент.
В октябре 2021 года отмечают День защитников и защитниц Украины. Праздник 14 октября – государственный и, в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде, является нерабочим днем.
В этом году он приходится на четверг, в связи с чем Кабмин перенес рабочий день пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.
Таким образом, в честь Дня защитников и защитниц украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: с 14 по 17 октября.
Всего в октябре будет 20 рабочих и 11 выходный дней. В предпраздничную среду, 13 октября, рабочий день сократится на один час.
Праздники и памятные даты в октябре 2021 года
- 1 октября - Международный день пожилых людей
- 2 октября - Международный день ненасилия
- 3 октября - День работников образования
- 4 октября - Международный день врача, Международный день архитектора, Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных
- 5 октября - Всемирный день учителей
- 8 октября - День юриста
- 9 октября - Всемирный день почты, День риэлтора
- 10 октября - Дeнь работников стандартизации и метрологии Украины, День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы Украины, День художника, Европейский день борьбы прoтив смертной казни, Всемирный день психического здоровья
- 12 октября - День кадрового работника
- 14 октября - День защитников и защитниц Украины, День Украинского казачества, Покров Пресвятой Богородицы
- 15 октября - Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости
- 16 октября - День анестезиолога, Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности, Всемирный день продовольствия
- 17 октября - Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты, День работников пищевой промышленности
- 20 октября - Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы
- 21 октября - Международный день кредитных союзов
- 23 октября - День рекламиста (Дeнь работников рекламы)
- 24 октября - Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций
- 24-30 октября - Неделя разоружения
- 25 октября - День маркетолога
- 28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков
- 29 октября - Дeнь работников службы вневедомственной охраны
- 31 октября - День автомобилиста и дорожника, Международный день Черного моря.