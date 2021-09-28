Благодаря Дню защитников и защитниц выходными будут 14,15,16 и 17 октября. Рабочий день пятницы, 15 октября, переносится на субботу, 23 октября, сообщает Корреспондент.

В октябре 2021 года отмечают День защитников и защитниц Украины. Праздник 14 октября – государственный и, в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде, является нерабочим днем.

В этом году он приходится на четверг, в связи с чем Кабмин перенес рабочий день пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

Таким образом, в честь Дня защитников и защитниц украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: с 14 по 17 октября.

Всего в октябре будет 20 рабочих и 11 выходный дней. В предпраздничную среду, 13 октября, рабочий день сократится на один час.

Праздники и памятные даты в октябре 2021 года

1 октября - Международный день пожилых людей

2 октября - Международный день ненасилия

3 октября - День работников образования

4 октября - Международный день врача, Международный день архитектора, Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных

5 октября - Всемирный день учителей

8 октября - День юриста

9 октября - Всемирный день почты, День риэлтора

10 октября - Дeнь работников стандартизации и метрологии Украины, День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы Украины, День художника, Европейский день борьбы прoтив смертной казни, Всемирный день психического здоровья

12 октября - День кадрового работника