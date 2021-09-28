Праздники и памятные даты в октябре 2021 года

Благодаря Дню защитников и защитниц выходными будут 14,15,16 и 17 октября. Рабочий день пятницы, 15 октября, переносится на субботу, 23 октября, сообщает Корреспондент.

В октябре 2021 года отмечают День защитников и защитниц Украины. Праздник 14 октября – государственный и, в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде, является нерабочим днем.

В этом году он приходится на четверг, в связи с чем Кабмин перенес рабочий день пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

Таким образом, в честь Дня защитников и защитниц украинцы будут отдыхать четыре дня подряд: с 14 по 17 октября.

Всего в октябре будет 20 рабочих и 11 выходный дней. В предпраздничную среду, 13 октября, рабочий день сократится на один час.

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Праздники и памятные даты в октябре 2021 года

  • 1 октября - Международный день пожилых людей
  • 2 октября - Международный день ненасилия
  • 3 октября - День работников образования
  • 4 октября - Международный день врача, Международный день архитектора, Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных
  • 5 октября - Всемирный день учителей
  • 8 октября - День юриста
  • 9 октября - Всемирный день почты, День риэлтора
  • 10 октября - Дeнь работников стандартизации и метрологии Украины, День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы Украины, День художника, Европейский день борьбы прoтив смертной казни, Всемирный день психического здоровья
  • 12 октября - День кадрового работника
  • 14 октября - День защитников и защитниц Украины, День Украинского казачества, Покров Пресвятой Богородицы
  • 15 октября - Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости
  • 16 октября - День анестезиолога, Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности, Всемирный день продовольствия
  • 17 октября - Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты, День работников пищевой промышленности
  • 20 октября - Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы
  • 21 октября - Международный день кредитных союзов
  • 23 октября - День рекламиста (Дeнь работников рекламы)
  • 24 октября - Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций
  • 24-30 октября - Неделя разоружения
  • 25 октября - День маркетолога
  • 28 октября - День освобождения Украины oт фашистских захватчиков
  • 29 октября - Дeнь работников службы вневедомственной охраны
  • 31 октября - День автомобилиста и дорожника, Международный день Черного моря.
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