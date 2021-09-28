Автолизинг набирает обороты: какие марки выбирают

По итогам января-августа этого года участники рынка лизинга зарегистрировали 13 085 транспортных средств, что на 45% больше по сравнению с тем же периодом 2020-го, сообщает UBR.

На новые авто пришлось 71% сделок, сообщили в Ассоциации лизингодателей Украины со ссылкой на данные участников, занимающих 80% рынка.

При этом число регистраций в августе составило 1513 ед., несколько уменьшившись по сравнению с предыдущими месяцами. Чаще всего украинцы отдавали предпочтение легковым авто – 78% от всех лизинговых операций.

Самой популярной маркой остается Renault. Топ лидеров выглядит таким образом:

Renault – 19% от всех продаж;

Toyota – 11%;

Skoda – 10%;

Peugeot – 9%.

Одновременно на грузовые автомобили пришлось около 9% регистраций, на коммерческий транспорт – около 5%. Остальные сегменты заняли долю 3% или меньше.