В Украине заработали еще 20 камер фиксации нарушений ПДД в четырех областях

Сегодня, 28 сентября, в четырех областях Украины начнут работу 20 камер фиксации нарушения правил дорожного движения, сообщает Деловая столица.

Об этом написал в своем Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, камеры заработают на автомобильных дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.

Расположение приборов:

Львовская область (13 приборов контроля)

на 10 км + 100 автодороги М-010 направление работы прибора г. Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч);

на 447 км + 803 автодороги М-06 направление работы прибора г. Броды (ограничение скорости 50 км/ч);

на 137 км + 971 автодороги М-09 направление работы прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 4 км + 898 автодороги Н-17 направление работы прибора г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч);

на 12 км + 514 автодороги М-10-01 направление работы прибора г. Скнилов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 552 км + 486 автодороги М-06 направление работы прибора г. Зубра (ограничение скорости 90 км/ч);

на 528 км + 459 автодороги М-06 направление работы прибора г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 523 км + 260 автодороги М-06 направление работы прибора г. Чоп (ограничение скорости 50 км/ч);

на 439 км + 352 автодороги М-06 направление работы прибора ул. Победы, м. Львов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 541км + 451 автодороги М-06 направление работы прибора с. Сосновка (ограничение скорости 50 км/ч);

на 541 км + 296 автодороги М-06 направление работы прибора г. Каменнополь (ограничение скорости 50 км/ч);

на 510 км + 120 автодороги М-06 направление работы прибора м. Запытов (ограничение скорости 50 км/ч);

на 3 км + 064 автодороги Н-17 направление работы прибора м. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч).

Запорожская область (4 прибора контроля)

на 2 км + 090 автодороги Н-15 направление работы прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);

на 526 км + 590 автодороги Н-08 направление работы прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);

на 310 км + 530 автодороги М-18 направление работы прибора г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);

на 310 км + 722 автодороги М-18 направление работы прибора г. Мелитополь (ограничение скорости 90 км/ч).

Закарпатская область (2 прибора контроля)

на 772 км + 750 автодороги М-06 направление работы прибора г. Ужгород (ограничение скорости 50 км/ч);

на 780 км + 785 автодороги М-06 направление работы прибора г. Мукачево (ограничение скорости 50 км / ч).

Одесская область (1 прибор контроля)

на 3 км + 015 автодороги Т-16-28 направление работы прибора г. Киев (ограничение скорости 90 км/ч).

Билошицкий добавил, что количество камер автофиксации ПДД увеличится до 158.