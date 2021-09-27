На школьные учебники не хватает 305 млн грн

В этом году напечатано 66% учебников для 8 класса, а в целом нехватка средств достигает 305 млн грн. Такая цифра была озвучена на заседании комитета по вопросам образования, науки и инноваций, где обсуждали бюджет на следующий год, сообщает Судебно-юридическая газета.

Всего в этом году для 8 класса напечатано 66% учебников для полной комплектации не хватает 305 млн грн. На следующий год предусмотрено 528 млн, однако, как уверяют чиновники, этих средств не хватит, ведь необходимо еще допечатать нехватку с этого года, - сообщил представитель Института модернизации содержания образования.

Кроме того представитель Института модернизации содержания образования сообщил, что не будет напечатано ни одной книги в рамках проекта программы «Школьная библиотека» из-за нехватки средств на печать учебников.