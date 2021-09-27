В Украине обновили порядок прохождения военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский изменил порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины. Он подписал соответствующий указ, сообщает Обозреватель.

Документ №483/2021 опубликован на сайте главы государства. Он среди прочего определяет срок продления военной службы по контракту.

Так, с курсантами вузов и слушателями курсов, у которых нет офицерских званий, заключается контракт на 5 лет для старшинского и офицерского состава, и на 10 лет для летного состава офицерского состава авиации.

Продлен контракт может быть на три года для рядовых и от 3 до 5 лет для сержантов и старшин.

Также предусмотрено введение первичного звания рекрут для призванных лиц. После принятия присяги им будут присваивать звание рядового (или матроса).

Для офицерского состава первичное звание – младший лейтенант.

Кроме того, указом уточняются сроки выслуги в воинском звании, а также нормы об очередном и досрочном присвоении или освобождении от должностей военнослужащих.