В Минцифры опубликовали список госуслуг для будущих предпринимателей

Минцифры опубликовало разъяснение для тех, кто планирует начать собственное производство или торговлю и не знает, какие государственные услуги для этого нужны, сообщает UBR.

"Гид по государственным услугам" подскажет, как получить необходимую услугу, место, время и стоимость. Для этого Минцифры создало подборку услуг в сфере производства и товарооборота:

эксплуатационное разрешение на деятельность по производству и/или хранения пищевых продуктов животного происхождения;

аннулирование эксплуатационного разрешения;

возобновление действия эксплуатационного разрешения;

государственная регистрация мощностей оператора рынка;

внесение изменений в сведения Государственного реестра мощностей операторов рынка;

эксплуатационное разрешение для мощностей (объектов) по переработке несъедобных продуктов животного происхождения;

утверждение экспортной мощности.

Также указано, что "Гид по государственным услугам" является официальным источником информации. Если государственный орган запросит документ, который не указан на Гиде, то ссылка на Гид является весомым аргументом, чтобы не предоставлять дополнительные справки.