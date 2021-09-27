Привитых российской вакциной не пустят в США

Новые правила для въезда в США иностранных граждан, привитых от коронавируса, не позволяют пересечение границы лицам, которые вакцинировались российской вакциной "Спутник V", сообщает УНИАН.

Об открытии границ США с ноября для иностранных путешественников, привитых против коронавируса, стало известно на прошлой неделе.

Согласно новым правилам, в США не смогут попасть те, кто привился вакциной, которая не одобрена Всемирной организацией здравоохранения или Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Сейчас среди разрешенных препаратов - вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac.

"Это большая проблема для российских путешественников и для людей в других странах, которые вакцинировались "Спутником V" , - сказала профессор Университета Содружества Вирджинии Джудит Твигг.

По данным российского фонда прямых инвестиций, вакцину "Спутник V" одобрили в 70 странах, где проживает более 4 миллиардов человек. Россияне утверждают, что безопасность и эффективность их вакцины якобы были подтверждены в ходе клинических испытаний и "реального использования в ряде стран".

WP отмечает, что новые правила США коснутся не только россиян. По данным Глобального инновационного центра здравоохранения при Университете Дюка, во всем мире было приобретено около 448 миллионов доз вакцины Sputnik V. Ограниченные возможности для путешествий, вероятно, станут причиной дальнейшей критики российского препарата.

"Россия потеряла возможность использовать эту вакцину как дипломатический инструмент" , - сказала Твигг, ссылаясь на проблемы производства российской вакцины.

Посольство России в Вашингтоне отказалось комментировать новую политику США.

Кроме российского "Спутника", ни FDA, ни ВОЗ не одобрили индийский препарат Covaxin, который в настоящее время используется преимущественно в Индии.