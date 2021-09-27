Во Львове разоблачили сеть call-центров, которые занимались мошенничеством
Во Львове правоохранители разоблачили сеть нелегальных call-центров. Сеть занималась выманиванием денег у иностранцев под предлогом "инвестиций" в криптовалютные рынки, сообщает РБК-Украина.
"Несколько местных "предпринимателей" обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки", - рассказали в СБУ.
Потерпевшими стали тысячи иностранных вкладчиков, с которыми злоумышленники контактировали через скрытые каналы IP-телефонии. Свои "инвестиции" иностранцы переводили на банковские счета и анонимные криптокошельки злоумышленников, которые потом выводили деньги в тень.
СБУ провела обыски в помещениях call-центров и обнаружила там:
- почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений;
- мобильные устройства и маршрутизаторы;
- черновые записи с данными банковских платежных карточек обманутых клиентов и другую документацию с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас ведутся следственные действия для привлечения злоумышленников к ответственности.
Автор: Дмитрий Левицкий