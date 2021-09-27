Во Львове разоблачили сеть call-центров, которые занимались мошенничеством

Во Львове правоохранители разоблачили сеть нелегальных call-центров. Сеть занималась выманиванием денег у иностранцев под предлогом "инвестиций" в криптовалютные рынки﻿, сообщает РБК-Украина.

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"Несколько местных "предпринимателей" обустроили в арендованных офисах и квартирах 6 подпольных сall-центров. Их операторы предлагали иностранцам вкладывать деньги в фондовые и криптовалютные рынки", - рассказали в СБУ.

Потерпевшими стали тысячи иностранных вкладчиков, с которыми злоумышленники контактировали через скрытые каналы IP-телефонии. Свои "инвестиции" иностранцы переводили на банковские счета и анонимные﻿ криптокошельки злоумышленников, которые потом выводили деньги в тень.﻿

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СБУ провела обыски в помещениях call-центров и обнаружила там:

  • почти 100 компьютеров с гарнитурой для телефонных соединений;
  • мобильные устройства и маршрутизаторы;
  • черновые записи с данными банковских платежных карточек обманутых клиентов и другую документацию с доказательствами противоправной деятельности.
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Сейчас ведутся следственные действия для привлечения злоумышленников к ответственности.

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Автор: Дмитрий Левицкий

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