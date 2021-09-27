Под Николаевом столкнулись маршрутка и грузовик: четверо погибших

Вечером в понедельник, 27 сентября, на трассе Николаев - Снигиревка произошло лобовое столкновение маршрутки и грузового автомобиля - по предварительной информации КамАЗ, сообщает Новости-N.

В результате аварии погибли четыре человека. Еще 8 человек доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. На место прибыли около десяти автомобилей скорой помощи.

Как оказалось, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter ехал в направлении Снигиревки. Он перевозил рабочих, которые работали на уборке овощей на полях. В районе села Широкое маршрутка по касательной столкнулась с ехавшей во встречном направлении фурой. После столкновения микроавтобус резко изменил траекторию движения, выехал на обочину и врезался в прицеп стоящего там КамАЗа.

В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре человека из числа ехавших в маршрутке. Один из погибших - 15-летний подросток. Еще 7 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии – они помещены в реанимацию.

На месте происшествия работают следователи, эксперты.

Движение транспорта в месте аварии затруднено.