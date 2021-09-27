Кадровые ротации в правительстве запланированы на первую декаду октября

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что кадровые ротации в Кабинете министров Украины произойдут в первой декаде октября, сообщает Интерфакс-Украина.

"Кадровые изменения (в правительстве - ИФ) стоят (на повестке дня - ИФ). Более того, я их анонсировал к концу сентября. Чуть-чуть мы задерживаемся. Условно - это будет первая декада октября. И мы вот в Трускавце эти вопросы обсуждать будем, в том числе. И как раз, я думаю, по приезду будут, плюс-минус, уже анонсированы кандидаты" , - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина-24" в понедельник вечером.

Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".

Спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этот выездном заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти.

Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижения за прошедшие два года и планы законопроектных работ.