Украина хочет провести "нормандскую" встречу до ухода Меркель

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил ﻿в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV", что украинская сторона хочет в ближайшее время провести встречу лидеров нормандского формата. По его словам, важно, чтобы встреча состоялась еще при каденции канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает РБК-Украина.

Сейчас, по словам представителя Банковой, продолжаются консультации между представителями Украины, Германии, Франции и России по поводу новой встречи лидеров государств по урегулированию на Донбассе.

"Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров нормандского формата состоялась еще до конца каденции Меркель, потому что она очень много для этого сделала. И мы имеем на сегодня только двух свидетелей, которые были на подписании минских договоренностей. И нам важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время" , - заявил Ермак.

Автор: Дмитрий Левицкий