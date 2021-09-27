В Украине может открыться офис компании Facebook - Зеленский

В Украине может открыться офис компании Facebook. Это заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции с топ-менеджментом компании Facebook, сообщает РБК-Украина.

Президент предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине. Также участники видеоконференции обсудили вопрос открытия R&D-центра Facebook в Украине.

"Цифровизация - это приоритет нашего государства. Это одна из крутых реформ, активно воплощается. Мы оцифровываем полностью государственные услуги" , - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Украина стала первой страной в мире, которая приравняла цифровые паспорта к обычным. Кроме того, благодаря единственному порталу государственных услуг "Дия" граждане могут воспользоваться сервисами электронной подписи и открытия бизнеса.

"Это не только наше желание - все услуги в отношении бизнеса, в отношении государства сделать доступными и комфортными для людей в цифровом формате. У нас есть реальный результат" , - подчеркнул он.

Президент также отметил, что Украина активно борется с российской дезинформацией. В частности, он сообщил об опыте работы Центра противодействия дезинформации, который сотрудничает с международными партнерами. Кроме того, в Украине работает Центр кибербезопасности, который противодействует кибератакам, прежде всего со стороны России.

Владимир Зеленский пригласил представителей Facebook посетить "Дия. Саммит", который состоится в Киеве 29 ноября.

"Это было бы серьезной поддержкой диджитал-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом" , - подчеркнул Зеленский.

Президент предложил рассмотреть возможность открытия офиса компании Facebook в Украине.

"Мы стремимся предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим украинским пользователям. Это отражается в разных действиях компании, включая недавний запуск Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество» , - отметила со своей стороны Шерил Сэндберг.

"Facebook и Instagram для большого количества малых и средних компаний является ключевым источником трафика" , - сказал Михаил Федоров.

Автор: Анна Полисученко