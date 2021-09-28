Россия больше не настаивает на встречах ТКГ в Минске - Резников

Продолжение встреч Трехсторонней контактной группы в Минске более невозможно, что понимает уже и Россия, сообщил в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV вице-премьер Алексей Резников.

"Своими действиями господин Лукашенко разрушил образ независимого посредника. Поэтому в Минск мы ни при каких условиях ехать не сможем" , - сказал он.

По его словам, это уже понимает и российская сторона.