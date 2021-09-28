Россия больше не настаивает на встречах ТКГ в Минске - Резников
Продолжение встреч Трехсторонней контактной группы в Минске более невозможно, что понимает уже и Россия, сообщил в эфире "Свобода слова" на телеканале ICTV вице-премьер Алексей Резников.
"Своими действиями господин Лукашенко разрушил образ независимого посредника. Поэтому в Минск мы ни при каких условиях ехать не сможем", - сказал он.
По его словам, это уже понимает и российская сторона.
"На последних переговорах на простой вопрос модератора, готовы ли они встречаться офлайн, они сказали, что готовы, но в каком-то безопасном месте. Слово "Минск" уже не звучит из уст российской стороны", - подчеркнул Резников.