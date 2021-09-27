Кулеба о контракте Венгрии и РФ: это удар по Украине, мы будем отвечать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на газовый контракт между Венгрией и Россией. Кулеба заявил, что Украина будет отвечать на этот удар, сообщает РБК-Украина.

Министр напомнил, что Украина уже отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, но, по его словам, это не последний шаг украинской стороны в ответ на этот контракт.

"Это не будет только политический шаг, отмена комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации" , - сказал он в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

Кулеба отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине.

"Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований" , - подчеркнул глава МИД.

Автор: Дмитрий Левицкий