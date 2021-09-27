Меркель и Макрон подтвердили готовность к "нормандской" встрече

Президент Франции Эмманюэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили готовность к встрече в Нормандском формате на уровне лидеров в Берлине, заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Интерфакс-Украина.

"Проведение саммита зависит от всех четырех лидеров нормандского формата. Но у нас есть понимание, что есть готовность партнеров. Это подтвердили немецкая и французская сторона, что их лидеры готовы к этой встрече, и они готовы сделать все путем прямых двусторонних переговоров с главой Кремля, чтобы пригласить его на этот саммит в Берлине" , - заявил Резников в эфире телеканала "ICTV" в понедельник вечером.

По словам Резникова, "уже обсуждалась и возможность проведения саммита на уровне лидеров Нормандской четверки не только в Берлине при участии Ангелы Меркель, но и проведения следующего очередного саммита в Париже при участии нового федерального канцлера Германии".

"После того как Меркель передаст пост новому канцлеру, останется только один лидер Нормандского формата (Владимир Путин – ред.), который помнит, что было в 2014 году очно".