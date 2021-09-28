28 сентября 2021 - какой сегодня праздник, что сегодня нельзя делать

В этот день в мире отмечаются Всемирный день борьбы против бешенства, День свободы от голода, День рождения ломбарда, Международный день права знать, Международный день всеобщего доступа к информации, Международный день безопасных абортов, Международный день поке (блюдо гавайской кухни), сообщает УНИАН.

В США - День штата Северная Каролина, День регистрации избирателей, День кремового пирога с клубникой, День добрососедства, День "Почитайте ребёнку книгу, которая вам нравится", Праздник саке, День пивопития, День "Задайте глупый вопрос", в Китае - День Конфуция, в Тайване - День учителя, в Казахстане - День работников атомной отрасли, в Израиле - Шмини Ацерет, Симхат Тора, в Чехии - День чешской государственности, День святого Вацлава, в Литве - День памяти жертв Тускуленай, в Таиланде - День флага, в Гвинее - День референдума, в Новой Зеландии - День доминиона.

Памятные даты 28 сентября, годовщины и события

В 1618 году в Брюсселе был открыт первый в мире ломбард. Причем в том виде, в котором существует и работает по сегодняшний день. Он был открыт под маркой Дом Ломбарди, который вскоре стал владельцем сети ссудозалоговых учреждений по всей Европе, а его клиентами были даже королевские семейства. Кстати, ломбард является одним из старейших финансовых институтов в истории человечества.

Первые письменные упоминания о нем есть в греческих и римских источниках. Имеются свидетельства, что в Китае учреждения, работающие по данному финансовому принципу, существовали еще более 3000 лет тому назад. В Европе кредиты под залог имущества впервые появились в средние века. Родоначальниками в этом направлении являются Англия и Бельгия, где выходцами из итальянской провинции Ломбардии был основан Дом Ломбарди, отсюда и произошло слово "ломбард". Из-за трудностей в экономике и проблем банковской системы данная финансовая практика получила широкое распространение в мире.

В 1793 году в Канаде было объявлено, что все дети рабов, родившиеся после этой даты, станут свободными по достижении ими возраста 25 лет.

В 1958 году во Франции состоялся референдум, на котором была принята Конституция Пятой Республики.

В 1994 году грузопассажирский паром "Эстония" затонул в Балтийском море, погибли 852 человека, спаслись 137. Это произошло ночью во время шторма близ финского острова Уте. Паром совершал рейс между Таллинном и Стокгольмом. Паром, построенный в 1980 году в Германии, был рассчитан на 2 тысячи пассажиров и 460 легковых машин.

Судовая команда в роковом рейсе состояла полностью из эстонцев, а пассажирами в большинстве своем были пожилые шведы. Международная комиссия по расследованию обстоятельств гибели "Эстонии" пришла к выводу, что причиной катастрофы явились конструктивные недостатки носового люка, слишком большая скорость судна и сильный шторм.

В 1995 году Швеция, Финляндия и Эстония подписали соглашение об объявлении корпуса парома "Эстония" братской могилой без права обследования и ведения там каких-либо работ. К соглашению также присоединились Дания, Великобритания, Россия и Латвия. Существует и другая версия гибели парома. В 1999 году комиссия экспертов, работавшая по заказу немецкой верфи "Майер-верф", где была построена "Эстония", сделала заключение о том, что причиной катастрофы стало применение взрывных устройств.

Как заявил председатель группы экспертов В.Хюммель, паром был взорван российскими спецслужбами, чтобы предотвратить контрабандный вывоз на Запад некоего сверхсекретного оружия, украденного во время вывода российских войск с военных баз в Эстонии.

В 2003 году произошел сбой энергосети в Италии. Блекаут погрузил в темень на 12 часов всю территорию страны, за исключением островов Сардиния и Эльба, а также часть Швейцарии в районе Женевы - на 3 часа. Это событие коснулось 56 миллионов человек. В Риме положение дел усугубилось тем, что как раз в это время городскими властями проводилась так называемая "Белая ночь", подразумевавшая работу магазинов, музеев, театров, ресторанов и кафе до утра.

Поэтому в момент отключения электричества вне домов находились тысячи жителей столицы. Сотни людей оказались заблокированы в перегонах метрополитена. Многие люди застряли в лифтах. В результате отключения электроэнергии погибли четыре человека - один мужчина и три женщины. Мужчину сбила машина на неосвещенном перекрестке, одна женщина получила множественные ожоги, когда на нее упал подсвечник, еще две пожилые итальянки упали с лестницы.

В 2009 году индийским космическим аппаратом Chandrayaan-1 на Луне была обнаружена вода.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 сентября чтит память святого великомученика Никиты Готского. Другие названия праздника: "Никита", "Никита осенний", "Никита Гусятник", "Репорез". В старину была примета - чтобы год не мучиться от зубной боли, нужно съесть репу в день "Никиты Гусятника".

Что сегодня нельзя делать

В этот день лучше не подходить к водоемам, по поверью - может утащить водяной. А из дома лучше ничего ценного не выносить - домовой может рассердиться.

Приметы на 28 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

дождит - весна будет поздней и сырой;

много муравейников - зима будет холодной;

иней на деревьях - завтра будет дождь.

Именины 28 сентября

Именины у Акакия, Максима, Никиты, Степана, Федота, Иосифа, Марка, Дмитрия, Андрея, Людмилы, Ивана, Марии, Петра, Николая, Семёна и Якова.