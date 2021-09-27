На украинских ТЭС угля втрое меньше необходимого количества

По состоянию на 27 сентября запасы угля на складах тепловых электростанций составляют 776,9 тыс. тонн. Это на 8,9% меньше, чем на 20 сентября и в три раза меньше, чем необходимо по утвержденному графику Минэнерго, сообщает Зеркало недели.

По данным НЭК Укрэнерго запасы газового угля снизились на 7,8 % до 589,5 тыс. тонн, а объемы антрацитового угля — на 12,2% до 187,4 тыс. тонн. По сравнению с 1 сентября запасы угля на складах ТЭС увеличились на 5,2%.

Согласно графику накопления топлива, утвержденному Минэнерго, на складах ТЭС находится в 3,1 раза меньше угля, чем должно быть на 27 сентября.

В ведомстве уточнили, что рост запасов угля на складах ТЭС прекратился 21 сентября. Среднесуточные объемы поставок угля остались такими же, как и на предыдущей неделе (с 17 по 26 сентября – 54,2 тыс. тонн, а с 10 по 19 сентября – 54,4 тыс. тонн), тогда как расход (сжигание) угля значительно увеличился – с 49,4 тыс. тонн (10-19 сентября) до 61,1 тыс. тонн (17-26 сентября).

По состоянию на 11:00 27 сентября в аварийном ремонте по заявкам производителей находились пять блоков и один корпус ТЭС и ТЭЦ мощностью 1,4 ГВт. Кроме того, из-за отсутствия топлива не могут работать 16 блоков ТЭС и ТЭЦ мощностью 6,2 ГВт.