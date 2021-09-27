На украинских ТЭС угля втрое меньше необходимого количества

На украинских ТЭС угля втрое меньше необходимого количества

По состоянию на 27 сентября запасы угля на складах тепловых электростанций составляют 776,9 тыс. тонн. Это на 8,9% меньше, чем на 20 сентября и в три раза меньше, чем необходимо по утвержденному графику Минэнерго, сообщает Зеркало недели.

По данным НЭК Укрэнерго запасы газового угля снизились на 7,8 % до 589,5 тыс. тонн, а объемы антрацитового угля — на 12,2% до 187,4 тыс. тонн. По сравнению с 1 сентября запасы угля на складах ТЭС увеличились на 5,2%.

Согласно графику накопления топлива, утвержденному Минэнерго, на складах ТЭС находится в 3,1 раза меньше угля, чем должно быть на 27 сентября.

В ведомстве уточнили, что рост запасов угля на складах ТЭС прекратился 21 сентября. Среднесуточные объемы поставок угля остались такими же, как и на предыдущей неделе (с 17 по 26 сентября – 54,2 тыс. тонн, а с 10 по 19 сентября – 54,4 тыс. тонн), тогда как расход (сжигание) угля значительно увеличился – с 49,4 тыс. тонн (10-19 сентября) до 61,1 тыс. тонн (17-26 сентября).

По состоянию на 11:00 27 сентября в аварийном ремонте по заявкам производителей находились пять блоков и один корпус ТЭС и ТЭЦ мощностью 1,4 ГВт. Кроме того, из-за отсутствия топлива не могут работать 16 блоков ТЭС и ТЭЦ мощностью 6,2 ГВт.

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