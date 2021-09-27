Руководство "Южной ж/д" подозревают в распиле двух миллионов

СБУ сообщила о подозрении заместителю руководителя структурного подразделения регионального филиала "Южная железная дорога" в рамках дела о закупках спецодежды для нужд АО "Укрзалізниця", сообщает Зеркало недели.

Как утверждает пресс-служба СБУ в Харьковской области, во время закупки вещевого имущества разворовали 1,7 млн гривен.

По данным следствия, в 2019 году должностные лица заключили несколько договоров с представителями местной фирмы на закупку имущества. Согласно подписанным документам, коммерсанты обязались поставлять спецодежду для работников, обслуживающих электрические сети железной дороги.

Установлено, что приобретенная за государственные деньги продукция не соответствовала установленным стандартам и условиям заключенных договоров - дельцы использовали более дешевые материалы сомнительного качества, а реализовали товар как "высокостоимостный".

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.