В Крыму тигр откусил палец годовалому ребенку

В Крыму в парке львов "Тайган", который зарабатывает на сафари, показывая посетителям своих воспитанников, произошла трагедия. Тигр откусил палец годовалому малышу, сообщает Обозреватель.

Об инциденте информировал Telegram- канал "Бушующий мир". Отмечается, что 22-летняя мать решила поднести ребенка к ограде, чтобы показать тигра поближе. Она вышла за пределы безопасной зоны, и малыш оказался прямо перед хищником.

В этот момент тигр набросился на ребенка, схватил мальчика за руку и откусил пальчик. Мать малыша рассказала, что сразу бросилась искать медпункт в парке, но не нашла даже медсестры.

"Я искала сотрудников парка, чтобы попросить помощи, но рядом никого не было. Я подошла к ларьку, где продавали корм для животных, там женщина показала мне, где находится медпункт. Когда я принесла ребенка туда, медсестры на месте не было. Ее так и не смогли найти, какие-то сотрудники помогли замотать бинтом руку Паши (потерпевший мальчик - ред.) И вызвали скорую, по сути, это вся помощь " , — возмущалась мать.

Скорая, прибывшая на место, госпитализировала малыша с мамой в детскую клиническую больницу Симферополя. Там мальчику провели операцию, зашили рану.

Малыш у ограды с тиграми. Источник: kp.ru

Годовалый малыш, которому тигр откусил палец. Источник: kp.ru

Тигр в парке-сафари "Тайган". Источник: kp.ru

Малыш после операции. Источник: kp.ru

22-летняя мать малыша светлана. Источник: kp.ru

Стоит отметить, что Крымский сафари-парк "Тайган" – один из крупнейших в Европе питомников львов и других видов крупных хищных кошек. Там проживает около 60 львов, 40 тигров и многие другие животные. Туристы иногда пренебрегают правилами безопасности и подходят очень близко к хищникам. На этот раз это привело к трагедии с малышом.