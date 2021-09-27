Саакашвили летит в Тбилиси, несмотря на угрозу ареста

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне проживающий в Украине, сообщил﻿, что прибудет в Тбилиси.

Это должн﻿о произойти вечером 2 октября, когда выборы в органы местного самоуправления будут завершены.﻿ В соцсетях он показал свой авиабилет на 2 октября рейсом Киев - Тбилиси.