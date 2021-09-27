Саакашвили летит в Тбилиси, несмотря на угрозу ареста
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне проживающий в Украине, сообщил, что прибудет в Тбилиси.
Это должно произойти вечером 2 октября, когда выборы в органы местного самоуправления будут завершены. В соцсетях он показал свой авиабилет на 2 октября рейсом Киев - Тбилиси.
"После того, как избирательные участки будут закрыты, мы все должны в городах и селах выйти на улицы, чтобы защитить нашу достигнутую победу, поэтому я не могу остаться в стороне от этого процесса. Вечером 2 октября я буду в Тбилиси", - заявил экс-президент Грузии в видеообращении через Facebook к своим сторонникам.