Саакашвили летит в Тбилиси, несмотря на угрозу ареста

Саакашвили летит в Тбилиси, несмотря на угрозу ареста
Фото: Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, ныне проживающий в Украине, сообщил﻿, что прибудет в Тбилиси.

Это должн﻿о произойти вечером 2 октября, когда выборы в органы местного самоуправления будут завершены.﻿ В соцсетях он показал свой авиабилет на 2 октября рейсом Киев - Тбилиси.

"После того, как избирательные участки будут закрыты, мы все должны в городах и селах выйти на улицы, чтобы защитить нашу достигнутую победу, поэтому я не могу остаться в стороне от этого процесса. Вечером 2 октября я буду в Тбилиси", - заявил экс-президент Грузии в видеообращении через Facebook к своим сторонникам.
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