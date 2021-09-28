Кулеба оценил итоги выборов в Германии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, кто бы ни стоял во главе нового правительства Германии, коалиция будет сбалансированной и благоприятной для Украины, сообщает УНИАН.

"Вчера я получил смс из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что худший сценарий коалиции для Украины сведен практически к нулю. И теперь, кто бы ни стоял во главе правительства Германии, коалиция, если не произойдет каких-то форс мажоров, так или иначе будет сбалансированной и благоприятной для Украины" , - рассказал министр в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

В то же время, Кулеба отметил, что, кто бы ни был канцлером Германии, он в первую очередь будет канцлером Германии.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что по результатам консультаций в Германии он выяснил, что позиция по Украине у всех политических сил, которые потенциально войдут в коалицию, одинакова и заключается в поддержке ее независимости и суверенитета.