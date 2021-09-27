На Сумщине от травм погиб военный

В Сумской области, в Ромнах во время загрузки военной техники 10 реактивной артбатареи четвертого реактивного артиллерийского дивизиона был тяжело травмирован старший солдат, 24-летний Квокша Вячеслав Владимирович, сообщает Корреспондент.

Квокша Вячеслав, facebook

Об этом в понедельник, 27 сентября, говорится на странице в Facebook Кролевецкого городского совета. Уточняется, что Вячеслава зажало между двумя транспортными средствами.

"Водитель автомобиля ЗИЛ совершил наезд на 24-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Предварительно установлено, что 51-летний житель г. Суми, управляя автомобилем ЗИЛ, при движении задним ходом допустил наезд на жителя Кролевецкого района" , - отметил представитель Нацполиции Сумщины Владимир Крупецкий.

Вячеслав родился в 1996 году. Жил с родителями в селе Буйвалово, что на Кролеветчине. В 2017 году пришел на срочную службу, а после остался в рядах военных по контракту. Все время, с 2017 года, служил в четвертом реактивном артиллерийском дивизионе.