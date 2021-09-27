Дети ради развлечения подожгли дом многодетной семьи

В селе Куяльницкой территориальной громады Одесской области двое детей в возрасте 9 и 13 лет, разбили окно и подожгли дом многодетного отца-одиночки, сообщает Корреспондент.

Об этом в понедельник, 27 сентября, заявили в Нацполиции Одесской области. Правоохранители рассказали, что несовершеннолетние разбили окно в чужом доме и подожгли диван и занавески. Огонь и самих детей заметила соседка семьи и вызвала спасателей. После того как малолетних задержала полиция, они рассказали, что сделали это ради развлечения.

По данным полиции, в доме на момент поджога никого не было, поскольку 36-летний хозяим находился в больнице вместе со своим трехмесячным младенцем. А 13-летняя девочка и трое мальчиков в возрасте от двух до восьми лет были у родственников. Мать детей недавно умерла.

В полиции открыли производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет). Поскольку к совершению преступления причастны несовершеннолетние, то за это будут отвечать их родители.