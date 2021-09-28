В Бразилии песчаная буря накрыла целый город

Бразильский город Франка, что в штате Сан-Паулу, накрыла мощная песчаная буря. Местные жители уверяют, что такие явления крайне редки в регионе, сообщает Обозреватель.

Сильный ветер местами срывал крыши с домов. В соцсетях опубликовали кадры стихии.

Песчаная буря накрыла город в Бразилии. Источник: кадр видео

Как пишет GZH, скорость ветра достигал 100 км/ч. О пострадавших информации пока не поступало.

Отмечается, что в Сан-Паулу уже давно не было дождя, и почва стала сухой, ее и подняли сильные порывы ветра.

На обнародованных кадрах видно, что темно-коричневое облако движется к городу и накрывает его.

Песчаная буря в городе Франка. Источник: кадр видео