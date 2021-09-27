Украина дополнительно получит от США $9 млн

Правительство Украины и правительство Соединенных Штатов Америки заключили дополнительное соглашение на общую сумму $9 млн. Его подписали премьер-министр Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп, сообщает Факты.ICTV.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-удостоверение. Дополнительное соглашение предусматривает выделение $7 млн ​​на улучшение состояния здоровья украинцев и еще $2 млн — на обеспечение роста экономики.