Украина дополнительно получит от США $9 млн
Правительство Украины и правительство Соединенных Штатов Америки заключили дополнительное соглашение на общую сумму $9 млн. Его подписали премьер-министр Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп, сообщает Факты.ICTV.
Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-удостоверение. Дополнительное соглашение предусматривает выделение $7 млн на улучшение состояния здоровья украинцев и еще $2 млн — на обеспечение роста экономики.
"Жизнь и здоровье людей всегда является приоритетом государства. Благодаря этому соглашению Украина сможет направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышение эффективности лечения болезней. Благодарен нашим международным партнерам за последовательную поддержку и помощь в восстановлении в период пандемии", — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.