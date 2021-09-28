Названы основные риски биткоина

Аналитик крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank Марион Лабур заявила, что использование биткоина для сбережений связано с большими рисками и назвала факторы, которые делают самую известную виртуальную валюту опасной, сообщает Лента.ру.

Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на официальном сайте банка.

По мнению эксперта, есть три причины, вызывающие высокую волатильность этого актива. Во-первых, две трети произведенных на данный момент токенов используются в качестве инвестиций или объекта спекуляций (получение дохода за счет разницы между ценами покупки и продажи). Во-вторых, из-за ограниченного обращения несколько крупных сделок с биткоинами могут оказать большое влияние на соотношение спроса и предложения.

"Максимальное число биткоинов, которого возможно достичь, составляет чуть менее 21 миллиона. Около 89 процентов от общего количества биткоинов уже находится в обращении" , — объясняет Марион Лабур.

Кроме того, стоимость криптовалюты во многом формируется представлениями самих инвесторов.

"Небольшие изменения в общем восприятии […] могут иметь большое влияние на его [биткоина] цену" , — говорит Лабур.

Поэтому в ближайшем будущем биткоин по-прежнему останется очень волатильным и опасным для сбережений. Однако эксперт напомнила, что золото также не отличалось высокой стабильностью в некоторые периоды истории.