Украинцев зовут на работу в Германию: зарплаты от 50 тысяч

В Германии открыли тысячи вакансий для украинских заробитчан. К примеру, разнорабочим предлагают зарплату в размере около 50 тыс. грн в месяц, а оператор-наладчик станков может претендовать на 110 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных кадрового портала. Отметим, чаще всего для работы в Германии требуется знание немецкого языка. Кроме того, уровень теневой занятости среди заробитчан здесь в разы ниже, чем, к примеру, в Польше.

Оператор-наладчик фрезерных и токарных станков: от 90 до 110 тыс. грн

Требования:

опыт – 1-3 года;

наладка и эксплуатация токарного и фрезерного центра с ЧПУ согласно чертежам и производственному плану;

изготовление деталей путём механической обработки на ЧПУ станках;

контроль качества продукции и заполнение производственной документации;

эффективный выбор и соблюдение технологии производства.

Забойщик (мясник) в Германии может зарабатывать 59,4 тыс. грн

Требования: наличие соответствующего диплома об образовании с квалификацией мясной промышленности, например, технолог по производству и переработке продукции животноводства, технолог по производству мясных продуктов и т.п. (обязательное условие), знание немецкого языка (желательно).

Водитель-международник кат. Е – 64 тысячи грн

Требования:

наличие кат С+Е;

знание режима труда и отдыха водителей;

высокая самодисциплина – без грубых правонарушений;

обязательно наличие АДР;

возраст до 55 лет.

Разнорабочие – 50 тысяч гривен

Условия работы:

Зарплата 8-9 евро в час.

Работа по 8 часов, могут быть переработки.

За месяц – 1600 евро – 50 000грн.

Жильё предоставляется – 250-300 евро в месяц.

На работу и с работы обеспечен проезд.

Медицинская сестра – 42-56 тысячи гривен

Требования: уверенные знания немецкого языка (на уровне B2/B1 или A2 как исключение). Готовность (при необходимости) доучить его и/или подтвердить его знание в Goethe Institut или схожем учебном учреждении; медицинское образование: медсестра/медбрат или аналогичное медицинское; опыт медицинской работы по специальности.