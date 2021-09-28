Украинцев зовут на работу в Германию: зарплаты от 50 тысяч
В Германии открыли тысячи вакансий для украинских заробитчан. К примеру, разнорабочим предлагают зарплату в размере около 50 тыс. грн в месяц, а оператор-наладчик станков может претендовать на 110 тыс. грн, сообщает Обозреватель.
Это следует из данных кадрового портала. Отметим, чаще всего для работы в Германии требуется знание немецкого языка. Кроме того, уровень теневой занятости среди заробитчан здесь в разы ниже, чем, к примеру, в Польше.
Оператор-наладчик фрезерных и токарных станков: от 90 до 110 тыс. грн
Требования:
- опыт – 1-3 года;
- наладка и эксплуатация токарного и фрезерного центра с ЧПУ согласно чертежам и производственному плану;
- изготовление деталей путём механической обработки на ЧПУ станках;
- контроль качества продукции и заполнение производственной документации;
- эффективный выбор и соблюдение технологии производства.
Забойщик (мясник) в Германии может зарабатывать 59,4 тыс. грн
Требования: наличие соответствующего диплома об образовании с квалификацией мясной промышленности, например, технолог по производству и переработке продукции животноводства, технолог по производству мясных продуктов и т.п. (обязательное условие), знание немецкого языка (желательно).
Водитель-международник кат. Е – 64 тысячи грн
Требования:
- наличие кат С+Е;
- знание режима труда и отдыха водителей;
- высокая самодисциплина – без грубых правонарушений;
- обязательно наличие АДР;
- возраст до 55 лет.
Разнорабочие – 50 тысяч гривен
Условия работы:
- Зарплата 8-9 евро в час.
- Работа по 8 часов, могут быть переработки.
- За месяц – 1600 евро – 50 000грн.
- Жильё предоставляется – 250-300 евро в месяц.
- На работу и с работы обеспечен проезд.
Медицинская сестра – 42-56 тысячи гривен
Требования: уверенные знания немецкого языка (на уровне B2/B1 или A2 как исключение). Готовность (при необходимости) доучить его и/или подтвердить его знание в Goethe Institut или схожем учебном учреждении; медицинское образование: медсестра/медбрат или аналогичное медицинское; опыт медицинской работы по специальности.