Ученые спрогнозировали сроки исчезновения угрозы от COVID-19

Коронавирус в мире постепенно ослабевает, в том числе благодаря вакцинации. И ученые предполагают, что уже к весне следующего года он может перерасти в обычную простуду, сообщает Обозреватель.

Об этом, ссылаясь на слова двух ведущих экспертов в области здравоохранения, пишет Express. Отметим, что через несколько месяцев после выявления COVID-19 был признан пандемией, а за два года он успел поразить более 232 млн жителей планеты и унести жизни около 4,7 млн этих инфицированных.

Тем временем региональный профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл считает, что к следующему году иммунитет большинства людей к вирусу усилиться. Это произойдет благодаря воздействию вакцинации, а также потому, что многие уже переболели COVID-19.

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Британский профессор медицины поставил в пример свою страну. По его словам, у них передача вируса продолжалась даже среди вакцинированных людей. Но "худшее уже позади" и после зимы в Британии "должно быть все в порядке".

Другие эксперты якобы тоже подчеркнули, что будущее человечеству подсказывают прошлые пандемии. Они отметили, что мир пережил несколько крупных эпидемий за последние примерно 100 лет, которые в конечном итоге прекратились.

Пандемия коронавируса