Глав медучреждений будут отстранять за случаи подделки COVID-документов

Министерство здравоохранения Украины будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывали свидетельства о проведении вакцинации от COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас против ряда врачей открыты уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведение вакцинации. Мы официально направим представление к владельцам заведений здравоохранения, где работают эти врачи, объединенным территориальным общинам с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время проведения следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах" , - прокомментировал﻿ министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Если следствие выявит, что главный врач учреждения непричастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения МОЗ будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Поэтому территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно.