Зеленский на встрече с Путиным "создал бы много дискомфорта" - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что встречу с президентом России Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский вел бы с наступательных позиций и "создал бы для Путина много дискомфорта", сообщает УНИАН.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

На вопрос, целесообразна ли встреча президентов Украины и России в формате тет-а-тет Кулеба ответил следующим образом: "Если это способствует достижению мира в Украине и прекращению убийств наших солдат и гражданских лиц, то абсолютно целесообразно. Президент Украины абсолютно четко знает наши красные линии и он такой разговор, если бы он произошел, я убежден, вел бы с наступательных позиций, и создал бы много дискомфорта для Путина в разговоре тет-а-тет" .

Министр подчеркнул, что возможная двусторонняя встреча с Путиным никоим образом не отменяет нормандский формат.

"Наиболее активно работа ведется именно над организацией нормандского саммита. И мы действительно хотим провести его еще при участии канцлера Меркель" , - уточнил он.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что такую встречу однозначно необходимо проводить, если это поможет "связать руки Путину" в военной или гибридной дестабилизации.

"Это означает, что мы должны согласовать эту позицию с нашими партнерами. В первую очередь, с американцами. И мы должны как в джазе играть одну мелодию" , - пояснил он.

В то же время, Климкин заявил, что встречу Путина и Зеленского однозначно не стоит проводить, если она будет использована для уступок, в частности по газовым поставкам.

"То есть должна быть публичная позиция, абсолютно понятная всем украинцам" , - добавил он.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников отметил, что не сомневается в том, что во время такой встречи никакой капитуляции или предательства быть не может.