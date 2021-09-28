Британия присоединилась к расследованию покушения на Шефира

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что специалисты из США и Великобритании помогают вести расследование обстрела автомобиля помощника главы государства Сергея Шефира, сообщает Новое время.

В эфире телеканала ICTV Ермак сказал, что преступление вызвало «бешенную реакцию».

«Преступление вызвало бешеную реакцию, мы получили много звонков со словами поддержки со стороны наших друзей, партнеров. Многие предложил свою помощь. И сегодня наши правоохранители сотрудничают с США и с Великобританией» , — заявил Ермак.

Глава ОП назвал обстрел автомобиля Шефира «выстрелами в демократию и будущее Украины».