Британия присоединилась к расследованию покушения на Шефира
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что специалисты из США и Великобритании помогают вести расследование обстрела автомобиля помощника главы государства Сергея Шефира, сообщает Новое время.
В эфире телеканала ICTV Ермак сказал, что преступление вызвало «бешенную реакцию».
«Преступление вызвало бешеную реакцию, мы получили много звонков со словами поддержки со стороны наших друзей, партнеров. Многие предложил свою помощь. И сегодня наши правоохранители сотрудничают с США и с Великобританией», — заявил Ермак.
Глава ОП назвал обстрел автомобиля Шефира «выстрелами в демократию и будущее Украины».
«Мы сильные и, безусловно, этот трусливый привет из 90-х, которым кто-то попытался или запугать, или что-то показать… эти тщетные попытки говорят о том, что мы на верном пути реального реформирования нашей страны», — добавил Ермак.