"Дельта" в Украине: в Минздраве перечислили основные симптомы

Большинство выявленных в регионах случаев коронавирусной инфекции вызваны штаммом Дельта. Клиническое течение данного вида инфекции отличается от "классического" штамма, сообщает Обозреватель.

Как рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью, каждый человек, у которого есть признаки острой респираторной инфекции, должен быть обследован на коронавирус. Так как, во многом проявления штамма Дельта напоминают обычную простуду.

"У многих людей наблюдается насморк, расстройство желудка. Они даже не подозревают, что это может быть дельта-штамм коронавируса. Они же продолжают встречаться с другими людьми и заражают других" , - сказал Кузин.

По его словам, обычно течение коронавирусной болезни, и Дельта-штамма в частности, начинается с насморка, слабости, повышения температуры тела.

"У вакцинированных людей в случае заражения наблюдается стертая субклиническая форма заболевания. Они болеют проще и без типичных симптомов" , - уточнил главный санврач.

Также Кузин отметил, что у зараженных штаммом Дельта присутствуют и атипичные симптомы, например, кишечные расстройства. По его словам, такое происходит в 5-7% случаях заражения.

Он сообщил, что позже Минздрав планирует дать более детальные разъяснения по методу отслеживания штамма и лечения инфицированных Дельта. Сейчас ведомство занято сбором данных. Кроме того, в ближайшее время ВОЗ должна выступить с официальной позицией по поводу диагностирования этого вида заболевания.