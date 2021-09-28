Медведев обвинил США в кибератаках во время выборов в Госдуму

Бывший премьер-министр РФ и председатель Единой России Дмитрий Медведев обвинил США в том, что якобы около 50% атак на серверы Центральной избирательной комиссии во время выборов в Госдуму шли с американской территории, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в интервью российскому ресурсу RT. По словам Медведева, во время выборов в Госдуму РФ на серверы ЦИК совершили «огромное количество атак»:

«По данным министерства цифрового развития, приблизительно 50% из этих атак происходило из США. Разве это не повод для того, чтобы начать разборку?».