Выборы в США и ФРГ: YouTube запретил контент с оспариванием результатов

Видеохостинг YouTube опубликовал обновленные правила, запретив публиковать контент, в котором ставятся под сомнения результаты выборов после публикации официальных данных, сообщает Новое время.

В данный момент правила распространяются на США и Германию, но в будущем список могут дополнить.

Под запрет попали материалы, где утверждается, что на выборы «повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем».

В частности, запрещено публиковать видео, в которых говорится, что президент США Джо Байден победил из-за голосования умерших людей или фальшивых бюллетеней.

Что касается Германии, то нельзя публиковать видео, «в которых формирование нового правительства, выборы или назначение нового канцлера называется неправомерным».