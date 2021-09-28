Республиканцы предостерегли Пентагон от военной координации с РФ

Ведущие республиканцы в палате представителей и сенате США выразили обеспокоенность планами Пентагона усилить координацию между американскими и российскими военными, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы глубоко обеспокоены, узнав из сообщений прессы, что ваша администрация ведет переговоры с Российской Федерацией о том, чтобы обеспечить доступ к российским военным объектам в странах Центральной Азии и потенциально вступить в ту или иную форму военного сотрудничества по борьбе с терроризмом с россиянами" , - цитирует издание письмо законодателей министру обороны Ллойду Остину и государственному секретарю Энтони Блинкену.

"Приглашение России к дискуссиям не будет способствовать достижению жизненно важных целей США в борьбе с терроризмом, и это не путь к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет" , - добавили они.

По мнению законодателей, Москва "больше озабочена сбором разведданных о США и наших союзниках", чем помощью в предотвращении террористических угроз или конфликтов. Республиканцы указали на роль России в оказании помощи "жестокому режиму Асада" в Сирии и на поддержку талибов.

Кроме того, пишут конгрессмены, любой шаг по координации доступа к военным базам или операций с Россией "рискует нарушить юридический запрет на военное сотрудничество между США и Россией", введенный в 2016 году.

Законодатели также потребовали "немедленного брифинга" от Государственного департамента и Министерства обороны о недавней встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым, планах администрации президента Джо Байдена по борьбе с терроризмом в Центральной Азии и любых переговорах или координации с Россией по таким планам.

Под письмом подписались сенаторы Джеймс Риш и Джеймс Инхоф, а также члены палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс.