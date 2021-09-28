Гончаренко рассказал о кейсах украинской делегации в ПАСЕ

Российский газ является опасным оружием в руках президента РФ Владимира Путина.﻿ Об этом украинская делегация напомнила членам Парламентской ассамблеи Совета Европы, рассказал член украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), сообщает УНИАН.

Он напомнил, что российский газ является грязным со всех точек зрения - как политической, так и экологической.

"Я поднимаю здесь тему "Северного потока-2" и то, что российский газ является грязным со всех точек зрения. С точки зрения того, что от него финансируется война и убийства как в Украине, так и в Сирии, подрывы складов в Чехии, "Новичок" в Солсбери и так далее. Так и с точки зрения его опасности экологической, потому что Россия - это крупнейший в мире производитель метана и загрязнитель метаном окружающей среды. Метан - это газ, который наряду с углекислым газом создает тот самый парниковый эффект, глобальное потепление и другие проблемы. Россия - это 20% мировых выбросов метана. Об этом надо напоминать европейцам. Они очень заботятся и волнуются вопросами экологии, поэтому необходимо и это использовать, чтобы донести до них опасность российского газа" , - сказал Гончаренко.

Украинская делегация распространяет в ПАСЕ открытки "Putin is a killer, gas is a weapon" / фото t.me/oleksiihoncharenko

Он также рассказал, что подготовил на сессию ПАСЕ заявление, которое поддержали другие страны, о необходимости уменьшения зависимости Европы от российского газа.