Датский художник украл деньги у музея и объявил это актом искусства

Музей современного искусства Kunsten в Дании выплатил 534 000 крон (около 2,2 млн грн) художнику-концептуалисту Йенсу Хонингу, но тот решил не выполнять обещанную работу, а просто оставить деньги себе. При этом свое решение он назвал "произведением искусства", сообщает Корреспондент.

Как пишет Bloomberg Хонинг взял деньги для того, чтобы воссоздать в музее свою более раннюю работу, которая представляла собой две стеклянные рамки, наполненные банкнотами - датскими кронами и евро - и отражающие годовой доход соответственно в Дании и Австрии. Но в итоге художник прислал в музей коробку с работой, в которой не хватало 534 тыс. крон. Со своей стороны Хонинг заявил, что это и есть его работа, которую он переименовал в Take the Money And Run (Бери деньги и беги).

"Произведение искусства в том, что я взял их деньги" , - объяснил Йенс Хонинг.

В Kunsten считают, что художник должен вернуть 534 000 крон, но тот отказывается. Музей рассматривает возможность подачи заявления в полицию.