Украину признали страной с "частично свободным интернетом"
Украину отнесли к странам с "частично свободным интернетом". Такую же оценку получили Ангола и Эквадор. Об этом говорится в новом отчете о ситуации в мире правозащитной организации Freedom House, сообщает РБК-Украина.
Самые высокие показатели в этом году у Исландии (96 баллов), Эстонии (94 балла), Канады и Коста-Рики (по 87 баллов).
По мнению правозащитников, в Украине случаются блокировки страниц в соцсетях, а комментаторы иногда занимаются "манипуляциями общественным мнением" в политических интересах государственной власти.
Также в Freedom House отмечают, что в Украине имеют место преследования блогеров и авторов политического контента, кибернападения на оппозиционеров и правозащитников.
В организации указывают на появление в Украине законодательных инициатив, которые ставят целью цензуру контента и деанонимизацию в интернете.
Автор: Анна Полисученко