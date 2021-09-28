Курс валют НБУ на 28 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 28 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 27 сентября, вырос на 1 коп до 26.66 за 1 доллар.
Евро подешевел на 4 коп до 31.18 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.67 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.50 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 9 коп до 28.73 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 6.78 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.655600
|EUR
|Евро
|31.176400
|RUB
|Рубль
|0.366810
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.500800
|CHF
|Швейцарский франк
|28.725300
|PLN
|Польский злотый
|6.784700