Курс валют НБУ на 28 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 28 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 27 сентября, вырос на 1 коп до 26.66 за 1 доллар.

Евро подешевел на 4 коп до 31.18 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.67 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.50 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 9 коп до 28.73 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 6.78 за 1 польский злотый.