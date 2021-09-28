Курс валют НБУ на 28 сентября

Курс валют НБУ на 28 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 28 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 27 сентября, вырос на 1 коп до 26.66 за 1 доллар.

Евро подешевел на 4 коп до 31.18 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.67 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 36.50 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 9 коп до 28.73 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 6.78 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.655600 +0.013
EUR Евро 31.176400 --0.039
RUB Рубль 0.366810 +0.002
GBP Фунт стерлингов 36.500800 +0.081
CHF Швейцарский франк 28.725300 --0.09
PLN Польский злотый 6.784700 +0.005
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