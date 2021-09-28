Президент Южной Кореи призвал запретить есть собак

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с инициативой запрета употребления в пищу собак в стране, сообщает Корреспондент.

По информации The Guardian со ссылкой на заявление офиса президента глава государства призвал правительство подумать об официальном запрете употребления в пищу собак. Тем более, как подчеркнул он, "все больше людей в стране воспринимают собак, как компаньонов, а не обед".

Как отмечают журналисты, на такое решение может повлиять давление зоозащитных организаций, роль которых в стране в последнее время возросла. Кроме того, молодежь не воспринимает собак, как пищу.

Президент Мун - известный любитель собак, у него есть несколько псов в резиденции. Одного из них он спас после вступления в должность.

Закон Южной Кореи о защите животных направлен в основном на предотвращение жестокого забоя собак и кошек, но не запрещает само потребление.