Представитель Афганистана отказался выступать на Генассамблее ООН. Постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исаксай, назначенный предыдущим правительством, по графику должен был выступить в понедельник, сообщает Укринформ.

Однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, его выступление было отменено.

"Это не меняет того факта, что представителем Афганистана остается именно он" , – уточнил Дюжаррик.

Постпред Афганистана намеревался выступить на Генассамблее с критикой талибов.

"Мы получили информацию о том, что государство-член (Афганистан) отказалось от участия в общих дебатах, которые были запланированы" , – сообщила пресс-секретарь председателя Генассамблеи Моника Грейли.

Автор: Анна Полисученко