Представитель Афганистана отказался выступать на Генассамблее ООН

Представитель Афганистана отказался выступать на Генассамблее ООН

Представитель Афганистана отказался выступать на Генассамблее ООН. Постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исаксай, назначенный предыдущим правительством, по графику должен был выступить в понедельник, сообщает Укринформ.

Однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, его выступление было отменено.

"Это не меняет того факта, что представителем Афганистана остается именно он", – уточнил Дюжаррик.

Постпред Афганистана намеревался выступить на Генассамблее с критикой талибов.

"Мы получили информацию о том, что государство-член (Афганистан) отказалось от участия в общих дебатах, которые были запланированы", – сообщила пресс-секретарь председателя Генассамблеи Моника Грейли.

Автор: Анна Полисученко

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