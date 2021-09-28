На старых версиях Android отключили YouTube и Gmail

Пользователи устройств на Android старых версий с 27 сентября потеряли возможность использовать аккаунт Google, в том числе для работы с YouTube, почтой Gmail и календарем, сообщает Зеркало недели.

«Google больше не будет доступен на устройствах Android, которые работают под управлением Android 2.3.7 или более низкой версии, начиная с 27 сентября 2021 года» , — сказано в сообщении компании.

Эта конкретная ветвь операционной системы американского технологического гиганта была запущена в декабре 2010 года.

В числе телефонов, которые не получили официального обновления на систему старше Android 2.3.7 — Samsung Galaxy S2, Sony Xperia Go и HTC Evo 4G. Сервисы Google на более новых системах — Android 3.0 для планшетов, Android 4.0 и старше — продолжат работу. Отключение также не повлияло на работу сервисов Google в браузере.