Цена нефти Brent превысила 80 долларов

Стоимость нефти марки Brent достигла рекордных показателей за три года и поднялась выше 80 долларов за баррель впервые с осени 2018-го, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 7:16 цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,85 процента, до 79,36 долларов за баррель, ноябрьских — на 0,83 процента, до 80,19 доллара за баррель. Это случилось впервые с октября 2018 года.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI возрастала на 0,85 процента, до 76,09 доллара за баррель.

Рост цен на нефть происходит на фоне признаков улучшения перспектив спроса на сырье в мире в то время, как предложение растет более медленными темпами. Рынки также ждут нового прогноза ОПЕК, который выйдет во вторник.