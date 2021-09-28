В Британии на фоне топливного кризиса мобилизовали военных

Власти Великобритании привели в состояние повышенной готовности военных в рамках мер по борьбе с топливным кризисом, заявило министерство по бизнесу, энергетике и промышленности, сообщает РИА Новости.

Ранее газета Times писала, что британских военнослужащих могут привлечь в качестве водителей бензовозов из-за проблемы с нехваткой водителей в стране, которая уже привела к перебоям в поставках топлива на АЗС. План на случай непредвиденных обстоятельств, который получил название "Операция Эскалин", будет введен в действие, только если ситуация значительно ухудшится.

"Британские военные водители бензовозов будут приведены в состояние готовности для доставки топлива туда, где оно наиболее необходимо. Они также будут обеспечивать высокий уровень обеспечения топливом" , - говорится в заявлении ведомства.

Как заявил министр обороны Бен Уоллес, военные пройдут специальную подготовку и "помогут уменьшить уровень транспортной нагрузки там, где она больше всего ощущается".

Власти также освободили водителей грузовых автомобилей от необходимости повторной сдачи экзаменов для продления прав, так как процедура занимает три дня. Права, действие которых истекает в период с 27 сентября по 31 декабря, продлеваются до 31 января 2022 года.