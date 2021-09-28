В Сирии неопознанный самолет атаковал базу ополченцев

В ночь на 28 сентября управляемые поддерживаемыми Ираном ополченцами базы в Сирии подверглись атаке с воздуха. Ополчение перешло в состояние повышенной боевой готовности, пишет Оксана Сопрович, ТСН.

Неопознанный самолет ударил по базе проиранских ополченцев в восточной провинции Сирии Дейр-эз-Зор, что недалеко от иракской границы, где Тегеран в прошлом году расширил свое военное присутствие.

Об этом со ссылкой на местных жителей и военные источники сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что после нескольких взрывов поддерживаемые Ираном боевики ополчения, патрулирующие улицы, были приведены в режим повышенной боевой готовности. Кроме того, очевидцы сообщили о нескольких скорых, ехавших в сторону окраин города.

По предварительным данным, удары были нанесены южнее города Меядин вдоль реки Евфрат. Территория стала основной базой для нескольких шиитских ополченцев – в основном, из Ирака.