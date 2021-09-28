На Крите новое землетрясение: первые подробности

Вечером 27 сентября греческий остров Крит всколыхнуло новое землетрясение – на этот раз, магнитудой 5,3. Стихия повлекла за собой разрушения. В результате, один человек погиб и десятки пострадали, сообщает Обозреватель.

Подземные толчки были зафиксированы в четырех километрах от городе Аркалохори в региональной единице Ираклиона. Об этом сообщает Greek City Times.

Землетрясение стало вторым в регионе за последние сутки. Стихия разрушила дома и церкви, также обрушились скалы возле четвертого по величине города страны.

На утро 28 сентября была подтверждена одна смерть, еще 20 человек получили ранения.

Карта места ЧП. Источник: greekcitytimes.com

По словам ученых, предыдущее и это землетрясения на Крите произошли после необычной сейсмической активности, которая продолжалась в течение последних четырех месяцев.

"Землетрясениям предшествовала непрерывная сейсмическая активность, которая началась около четырех месяцев назад. Сперва она привела к подземным толчкам силой 4,7 балла в начале лета, которые повредили многие здания, теперь к этим", – говорит профессор геофизики Афинского университета Катимерини Валлианатос.







